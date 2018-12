"Difícil explicar lá fora falhas no socorro ao helicóptero do INEM"

O acidente com o helicóptero do INEM e a polémica sobre as falhas nas operações de socorro são outro dos temas em destaque nesta edição do “Visto de Fora”.



Os dois correspondentes olham ainda para os temas da actualidade na Europa, incluindo o aumento do número de britânicos que defendem um novo referendo sobre o Brexit.

A queda do Governo da Bélgica e o regresso dos confrontos na Catalunha também não escapam ao olhar certeiro e bem disposto de Begoña e Olivier.

E com o Natal à porta, saberão os dois jornalistas estrangeiros o que é “roupa velha”?