FC Porto prepara Rio Ave com três baixas e um prémio

O FC Porto voltou a treinar, esta sexta-feira, com quatro ausências. A sessão ficou marcada pela entrega do prémio de melhor treinador do mês de outubro e novembro a Sérgio Conceição.

Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, esteve no Olival para entregar o prémio de melhor treinador da Liga no mês de outubro e novembro a Sérgio Conceição. O técnico mostrou-se satisfeito com a conquista, em declarações reproduzidas no site do clube:

“Este é um prémio individual, mas representa a equipa do FC Porto e aquilo que fez nos últimos dois meses. Foram os resultados positivos que me permitiram vencer este prémio. É um motivo de satisfação, mas de satisfação da equipa. Esperamos que a equipa continue a corresponder e a conseguir bons resultados. E bons resultados, para nós, é ganhar".

No boletim clínico continuam os mesmos três nomes: Danilo e Otávio, que continuam a recuperar das lesões contraídas na partida frente ao Moreirense, e Aboubakar, que recupera de uma grave lesão no joelho. Bazoer continua afastado dos treinos da equipa principal.

O FC Porto volta a treinar no sábado, às 10h30, na última sessão antes da partida de domingo, frente ao Rio Ave, às 15h00, a contar para a 14ª jornada da I Liga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.