Já fez as compras todas? Damos-lhe 13 ideias de prendas que fazem a diferença

As verbas recolhidas vão ser entregues à associação Corações Com Coroa, para oferecer bolsas de estudo a jovens que não têm outra maneira de continuar a estudar.

É uma iniciativa do Exército de Salvação com vista a dar uma prenda a crianças de famílias carenciadas. O projeto vigora há já alguns anos e conta com a participação de várias entidades, empresas e particulares.

É uma iniciativa dos CTT destinada a realizar os desejos de Natal de crianças em situação de risco, até aos 12 anos. As crianças são convidadas a escrever cartas ao Pai Natal, que depois são colocadas online e nas Lojas dos Correios. Quem quiser, pode apadrinhar uma ou mais cartas e surpreender uma criança com uma prenda de Natal.

A Agenda Solidária IPO pode ser adquirida em qualquer livraria, incluindo online, e conta com textos de 12 personalidades sobre “Comemorar a vida”, ilustrados por Marta Torrão. Este ano, o beneficiado será o Hospital de Dia da instituição, no sentido de melhorar os cuidados de saúde em ambulatório e evitar o internamento de milhares de doentes.





Make-A-Wish

São várias as empresas que se associaram neste Natal à Make-A-Wish, que tem como missão realizar os desejos de crianças gravemente doentes.

Prio

Até 10 de janeiro, a gasolineira “low cost” vai disponibilizar estrelas Make-A-Wish nas lojas PRIO HIPER MINI MARKET aderentes. Cada estrela vale um donativo de um euro.

Geostar

Se planeia fazer uma viagem e ainda não tem etiqueta para a sua mala, pode adquirir uma nas lojas e, com 1€, ajuda ainda uma criança da Make-A-Wish. Nesta altura, são cerca de 150 as crianças a aguardar a realização do seu desejo.

Zippy

“GLOVES” é o nome da campanha de Natal da loja de roupa infantil do grupo Sonae. São luvas especiais que podem ser usadas em simultâneo por pais e filhos, reforçando o sentimento de união. Por cada par vendido, 1€ reverte a favor da Make-A-Wish Portugal.

Douglas

“Do It For You” é o apelo da empresa de cosmética neste Natal que se associa à fundação Make-A-Wish com a venda de uma coleção de seis postais com imagens e frases de mães. O pacote custa 1€, que reverte na totalidade a favor da instituição.

Deficiente, eu?

São vários os artigos natalícios (e não só) que pode adquirir no Centro de Atividades Ocupacionais da Ajuda, da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (Lisboa).

Pais Natais, porta-chaves, cadernos encadernados à mão, tapetes, decorações, coroas de Natal, presépios são apenas alguns dos artigos feitos pelos próprios utentes. Para os adquirir, é dirigir-se ou contactar aquele centro (CAO).