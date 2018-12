Vlachodimos eleito no onze revelação da Liga dos Campeões

Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, foi nomeado no onze revelação da Liga dos Campeões, que escolhe jogadores com menos de 24 anos em "estreia na prova, ou com pouca experiência anterior".

O guardião das águias foi titular nas seis partidas da equipa de Rui Vitória e apesar de ter terminado a fase de grupos em terceiro lugar, foi escolhido pelos repórteres da UEFA devido a "uma série de defesas impressionantes".

Para além de Vlachodimos, fazem também parte do onze revelação os defesas Robertson (Liverpool), De Ligt (Ajax) e Skriniar (Inter de Milão), os médios Arthur (Barcelona), Aouar (Lyon) e De Jong (Ajax) e os avançados Vlasic (CSKA de Moscovo), Cengiz Under (Roma), Jadon Sancho (Dortmund) e Hirving Lozano (PSV).