João Alves espera um "grande jogo" entre Vitória de Guimarães e Sporting

João Alves, antigo jogador do Sporting e Vitória de Guimarães, antevê uma grande partida entre os dois emblemas, no domingo, com dois treinadores "que apostam no jogo ofensivo".

Em declarações a Bola Branca, o ex-jogador, hoje com 38 anos, elogia o momento de forma das duas equipas: "Tanto o Vitória como o Sporting têm vindo a ganhar os seus jogos e a fazer boas exibições. O Sporting tem sido avassalador em termos ofensivos e o Vitória também tem praticado um bom futebol. Espero um grande jogo".

Em perspetiva ainda, em Guimarães, um jogo entre equipas que privilegiam o futebol ofensivo em detrimento da coesão defensiva:

"São dois técnicos que apostam no jogo ofensivo, com muitos homens na frente e por isso sofrem muitos golos. Sabem que marcando estarão mais perto da vitória, mas não ficam tão compactos atrás".



João Alves apoia continuidade de Luís Castro

O treinador do Vitória de Guimarães recusou uma proposta milionária do Reading de Inglaterra para continuar na cidade Berço. João Alves conclui que o futebol da equipa não se ressentiu dessa indefinição:

"Não se notou esse ruído da saída do treinador. E felizmente que o Vitória o conseguiu manter, o clube saiu a ganhar. É o treinador experiente, conhece bem o campeonato e tem feito um bom trabalho".

O Vitória de Guimarães-Sporting está marcado para domingo, às 20h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.