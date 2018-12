Tiroteio na baixa de Viena provoca pelo menos um morto e um ferido

A polícia austríaca foi mobilizada esta sexta-feira ao início da tarde para a baixa de Viena, a capital, após disparos registados num restaurante.

As autoridades já confirmaram o incidente, avançando que duas pessoas foram encontradas com ferimentos de bala no centro da cidade e que estão em curso buscas pelo autor dos disparos.

Citados pela Reuters, os serviços de emergência locais confirmaram entretanto que um dos feridos não resistiu aos ferimentos.

"Duas pessoas foram encontradas baleadas hoje por volta das 13h30 [hora local, menos uma em Lisboa] na área de Lugeck", um popular restaurante da baixa.

"Uma caça ao homem está em curso. Ainda não temos mais informações", avançou a polícia.