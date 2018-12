Alfa Semedo desvaloriza assobios e elogia vitórias consecutivas do Benfica

Alfa Semedo, médio do Benfica, acredita que o mais importante nesta fase no Benfica "é vencer" e encara com normalidade os assobios dos adeptos.

Em declarações à margem do Open Day do Benfica, o médio defensivo das águias garante que a equipa está a evoluir e desvaloriza as más exibições: "Estamos a recuperar o que temos feito de menos bom e a evoluir. Estamos a fazer o que é preciso, a ganhar e a somar os pontos".

Os assobios dos adeptos são relativizados por Alfa Semedo. O jogador elogia o comportamento dos adeptos nos bons e nos maus momentos: "É normal eles assobiarem num momento ou outro. São bons adeptos, sempre nos apoiam, é normal assobiaram às vezes".



O médio tem jogado na posição 6 quando não alinha Fejsa. Alfa revela que é na posição seis que se sente mais confortável e antevê uma partida difícil frente ao Braga, no próximo domingo.

"É um adversário complicado, mas o objetivo é fazer os três pontos. Eles vão complicar a nossa vida, mas estamos preparados para ganhar".

Sobre o novo ano, Alfa Semedo deixa o desejo de um Benfica campeão: "2019 que seja um ano que traga boas coisas euqe sejamos campeoes".

O Benfica recebe o Braga este domingo, às 17h30, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.