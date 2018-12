Luiz Phellype está "preparado para vingar no Sporting"

Fabiano Soares, antigo treinador do Estoril, acredita que Luiz Phellype está "preparado" para ter sucesso no Sporting.

Em declarações a Bola Branca, o técnico brasileiro dá luz verde à chegada do avançado brasileiro a Alvalade. Fabiano elogia a finalização do goleador do Paços de Ferreira e a sua evolução nos últimos anos:

"O Phellype Luiz é um jogador que tem qualidade de sobra, finaliza muito bem com os dois pés e de cabeça. Mas queixávamo-nos que ele participava pouco no jogo, mas já cresceu muito nesse asepto. Estou seguro que vai triunfar no Sporting porque é um grande jogador".

Não será fácil ao ainda atacante do Paços de Ferreira empurrar Bas Dost para o banco, mas Fabiano Soares garante que Luiz Phellype está totalmente apto para subir ao onze de Marcel Keizer:



"Já tem a experiencia do futebol europeu, está mais maduro e adaptado ao futebol português, Está preparado para entrar e jogar, caso o treinador queira, mas o Sporting tem um avançado de grande qualidade, talvez se o treinador quiser jogar com dois na frente".

O treinador canarinho, que se encontra em Portugal sem clube, fala de um avançado "tímido", "tranquilo" e "responsável", que foge ao "típico jogador brasileiro". Pela transferência de Luiz Phellype, O Paços receberá 500 mil euros e ainda Elves Baldé e Rafael Barbosa, por empréstimo.