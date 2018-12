Solskjaer pediu "conselhos a Ferguson" para liderar o Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer admitiu que se aconselhou junto de Alex Ferguson, antigo treinador, para gerir interinamente o Manchester United o resto da temporada.

O norueguês foi o escolhido pela direção dos "red devils" para assumir o comando interino da equipa até ao final da temporada, após despedimento de José Mourinho. Esta sexta-feira, nas primeiras declarações desde que assumiu a liderança da equipa, Solskjaer admite que está a cumprir um "sonho" e que falou com o antigo treinador para se aconselhar:

"Tem sido incrível poder regressar a casa e ver os progressos. Não pensei duas vezes quando me ligaram para assinar como jogador. Obviamente que isto é mais uma honra. Sinto-me privilegiado por ajudar o clube durante estes meses".

"O Alex Ferguson influenciou-me em tudo, desde a forma como lidava com as pessoas, como nos mantia felizes e empenhados. É o meu mentor, desde 2003 que tenho tomado notas do que ele fazia e já falei com ele, não há ninguém melhor a quem pedir conselhos", adiciona.

Solskjaer é uma das lendas do Manchester United e escreveu o seu nome na história do clube ao apontar o golo da vitória na final da Liga dos Campeões frente ao Bayern de Munique em 1999. Desde que seretirou dos relvados em 2007, o antigo avançado orientou a equipa de reservas dos "red devils", o Molde e o Cardiff City, que será o seu primeiro adversário este fim-de-semana:



"Vai ser um jogo para passar os meus princípios e para que eles compreendamcomo quero que joguem. Depois começaremos a olhar para os resultados"..

O Cardiff recebe o Manchester Unted, no sábado, às 17h30, no País de Gales.