Há idosos à espera da pensão há meses. Queixas aumentam 200%

As queixas por atrasos no pagamento de pensões aumentaram 200% este ano e levaram a Provedora de Justiça a nova intervenção.

Ainda esta semana, Maria Lúcia Amaral insistiu junto do ministro do Trabalho e da Segurança Social para que lhe dê resposta sobre as medidas tomadas para combater os persistentes atrasos no Centro Nacional de Pensões.

Já em junho, a Provedora de Justiça endereçou um ofício ao ministro Vieira da Silva, no qual alertava para a preocupante situação vivenciada por muitos cidadãos que aguardam longos meses – e, em muitos casos, mais de um ano – pela atribuição de diversas prestações sociais, designadamente, de pensões de velhice e de invalidez, de sobrevivência e de outras prestações por morte.

Maria Lúcia Amaral pedia ao Governo que fossem adotadas as medidas e os procedimentos necessários a uma célere resolução do problema e que estas lhe fossem dadas a conhecer.

Até ao dia 30 de novembro, a Provedora recebeu cerca de 840 queixas por atrasos, o que traduz um crescimento de mais de 200% face ao número de queixas similares recebidas ao longo de 2017.