Estradas cortadas por separatistas antes de Conselho de Ministros em Barcelona

A Catalunha acordou esta sexta-feira com dezenas de estradas cortadas por grupos radicais de separatistas que protestam contra a realização de uma reunião esta manhã em Barcelona do Conselho de Ministros espanhol.

Entre as vias de comunicação cortadas estão as autoestradas que ligam a esta Comunidade Autónoma espanhola a Madrid e a França, assim como as entradas mais importantes da capital catalã.

As imagens em direto na maior parte das televisões mostram várias dezenas de pessoas com bandeiras independentistas e placas a dizer “ministros fora” em várias vias de comunicação, que nalguns casos fogem à chegada da polícia para voltarem a cortas a estrada noutro local.

Esta situação contrasta com o reinicio das conversações entre o Governo central e o executivo regional independentista decidido na quinta-feira à noite numa reunião entre o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e o presidente catalão, Quim Torra.

O presidente do Ciudadanos, Albert Rivera, divulgou na sua conta de Twitter, esta sexta-feira de manhã, um video onde é visível a agressão a um repórter que, depois, enquanto sangrava em frente à câmara, foi acusado de estar a fazer manipulação de imagens.