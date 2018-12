Ir com o carro à inspeção fica mais caro em 2019

A partir de 1 de Janeiro, a inspeção automóvel fica mais cara. O Governo atualizou os preços em cerca de 1%, segundo as novas tabelas publicadas em “Diário da República”.

O texto refere que a atualização é feita com base na “taxa de inflação medida pelo índice de preços no consumidor (sem habitação) — taxa de variação média anual por referência ao último mês que esteja disponível, publicado pelo INE”.

No caso das inspeções normais, realizadas obrigatoriamente até à data da matrícula, para veículos ligeiros, o valor vai aumentar de 31,11 euros para os 31,43 euros, já considerando o IVA de 23%.

O mesmo acontece no caso dos reboques e semi-reboques, já para os pesados o valor passa de 46,56 para 47,02 euros.

As reinspeções, pagas quando o veículo chumba, o valor a pagar vai subir de 7,80 para 7,87 euros, mas bem mais caras são as inspeções para a emissão de nova matrícula — habitualmente aplica-se no caso de veículos importados –, subindo de 77,65 para 78,44 euros.

Quanto às extraordinárias passam a custar 109,70 euros.