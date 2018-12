Sporting de ataque também no mercado de janeiro

Palavra de Pinto da Costa: "Estamos a tentar renovar com Militão." O diário O Jogo dá, deste modo, destaque a declarações do presidente do FC Porto, num jantar de Natal da sua comissão de recandidatura.

"Enquanto quiserem e eu puder, vou manter-me" é outra afirmação em destaque.

O jornal A Bola destaca os planos do Sporting para o mercado de janeiro, escrevendo "Ao ataque". De acordo com o diário lisboeta, "Luiz Phellype está garantido", Eustáquio "bem encaminhado", Adrien é "cada vez mais possível" e Xico Geraldes "chega para a semana".

O Sporting é também destaque no Record. Sob o título "Devoradores", o jornal destaca os números da equipa sob o comando de Keizer.

O diário da Cofina dá também espaço ao Benfica, com dois títulos: "Soares Oliveira vetou adiantamento a funcionário" e "Possível interdição da Luz em risco de prescrever".

Sobre esta assunto, O Jogo avança que "Luz pode ser interditada por 3 jogos".