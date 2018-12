Aeroporto de Gatwick retoma operações

O aeroporto de Gatwick, em Londres, já retomou o funcionamento, depois de uma interrupção das operações, motivada pelo avistamento de drones nas imediações da pista.

Tanto o site do aeroporto como as companhias aéreas alertam, na manhã desta sexta-feira, os passageiros no sentido de verificarem a informação sobre os seus voos, uma vez que poderão subsistir alguns condicionamentos.

Cerca de 110 mil passageiros foram afetados na quinta-feira, e dez mil na noite de quarta-feira. O incidente de ontem motivou o cancelamento de 800 voos.

"Este é, claramente, um incidente muito sério, em que drones foram usados para provocar o encerramento deste grande aeroporto internacional", disse o diretor de operações do aeroporto, Chris Woodroofe.

“As pessoas envolvidas devem enfrentar a sentença máxima de prisão pelo dano que causaram. O governo está fazendo tudo o que pode para apoiar a polícia de Sussex", acrescentou.

No âmbito da investigação em curso, o exército britânico foi chamado a intervir. A informação foi confirmada pelo ministro britânico da Defesa, Gavin Williamson: "Posso confirmar que a polícia de Sussex pediu apoio por causa do incidente com drones em Gatwick e que vamos fornecer esse apoio. Não posso avançar pormenores sobre o que vamos fazer, mas posso dizer que as forças armadas têm uma série de capacidades únicas que serão postas em prática para resolver esta situação."

As aterragens e descolagens foram suspensas às 21h00 de quarta-feira.

Muitas aeronaves foram desviadas para outros aeroportos, incluindo Paris e Amesterdão, enquanto as autoridades aeroportuárias pediram aos passageiros que contactassem as suas companhias aéreas para se informarem sobre a situação dos voos.

O responsável pela segurança aérea da Associação Britânica de Pilotos (BALPA, em inglês), Rob Hunter, lembrou que os drones não são apenas brinquedos e que há “consequências catastróficas" se chocarem com um avião.