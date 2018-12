Pinto da Costa quer “continuar a ser melhor e a triunfar"

O presidente do FC Porto espera “continuar a ser os melhores, a triunfar, para que na Avenida dos Aliados se vivam momentos e dias inesquecíveis como aquele que vivemos no dia 21 de maio”.

Pinto da Costa reconhece que “as coisas não são fáceis, nós sabemos que o futebol está estrangulado de impostos por todo o lado”.

Num discurso, no âmbito do jantar de Natal da comissão de apoio à recandidatura, o líder dos dragões agradeceu, emocionado, “a confiança, a lealdade, a determinação”. “Acreditem que me ajuda muito perante as dificuldades”.

"Fazem com que continue a sentir o mesmo entusiasmo e desejo de ser útil ao FC Porto. Enquanto sentir que isso pode acontecer, com o vosso apoio o FC Porto vai continuar a triunfar porque o FC Porto é o maior", terminou.

Pinto da Costa está no 14.º mandato e é líder do clube há mais de 35 anos. As próximas eleições estão marcadas para 2020.