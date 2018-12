Secretário da Defesa demite-se em rota de colisão com Trump

O general na reserva era considerado uma força de estabilidade no círculo próximo de Donald Trump.

O secretário da Defesa, Jim Mattis, vai abandonar o cargo no final de fevereiro, anunciou esta quinta-feira o Presidente norte-americano.

Por outro lado, a Administração norte-americana não deve ter posições “ambíguas” em relação a países à Rússia e a China, potências que pretendem "moldar o mundo consistente com o seu modelo autoritário", alerta Jim Matis missiva em que explica a sua saída da Casa Branca.

Na sua carta de demissão, Jim Mattis afirma que deixa o cargo para que Trump possa escolher alguém “com mais alinhado com as suas opiniões”.

Mais de duas dezenas de membros da Administração Trump foram demitidos ou demitiram-se desde o início do ano.

Uma das mais recentes saídas anunciadas foi a do chefe de gabinete, John Kelly, vai deixar o cargo no final do mês.