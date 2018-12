Jesus “avisa” Conceição. É um ano bom para vencer “porque eu não estou em Portugal"

Jorge Jesus aproveita uma entrevista à Sporttv para “picar” o amigo Sérgio Conceição.

Segundo o técnico do Al Hilal, esta é a época ideal para o treinador do FC Porto “vencer as quatro provas em Portugal”.

"Sei que ele quer vencer as quatro provas em Portugal. Este é um bom ano para isso, porque eu não estou em Portugal", disse Jorge Jesus.

O treinador, que comanda o campeonato saudita, deixa elogios ao técnico dos dragões.

"Conheço o caráter e a paixão dele pelo jogo. Um dos princípios que tens de ter na vida, em qualquer atividade, é a paixão. Ele tem. É um líder que não foi fabricado, está no seu ADN. Portanto, tem de continuar a fazer o seu projeto", acrescentou.