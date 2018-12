Hóquei em patins. Benfica empata com lanterna vermelha

Em partida antecipada da 11ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, o Benfica empatou com o Oeiras a quatro bolas.

Ou seja, um dos candidatos ao título perdeu pontos contra o último classificado, desperdiçando várias vantagens no resultado.

Pelos locais marcaram Diogo Neves, Gonçalo Conceição, Diogo Alves e Ferrucio, este já dentro do último minuto da partida.

Pelo Benfica destaque para Lucas Ordonez. O ex-Barcelona marcou três golos dos encarnados. O outro tento foi apontado por Casanovas, na recarga a um penalty por si marcado.

Na classificação, as águias mantêm-se no segundo posto, com 24 pontos e mais um jogo, atrás do Sporting. O Oeiras é último com sete pontos e mais um jogo, a par com o Marinhense e Sporting de Tomar.