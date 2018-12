É preciso defender o Parlamento do populismo da extrema-direita, diz Ferro Rodrigues

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta quinta-feira o trabalho dos deputados durante a apresentação dos tradicionais cumprimentos de Natal do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que apelou à defesa do Parlamento contra o populismo da extrema-direita.



Marcelo Rebelo de Sousa saiu em defesa da instituição Parlamento, que nos últimos tempos foi atingida por casos como o das “falsas presenças, anunciando também que já recebeu o Orçamento do Estado.

“Ainda agora a propósito do Orçamento do Estado que acabo de receber, devo aqui louvar o trabalho de vossas excelências, que nem sempre é muito bem compreendido, porque é um trabalho muito complexo”, declarou o Presidente durante a receção no Palácio de Belém.

“Não se trata apenas de encontrar as soluções teoricamente melhores, tem que ser teoricamente melhores, mas ao mesmo tempo realistas e oportunas. E esse equilíbrio permanente não é fácil de obter numa realidade tão plural quanto é o Parlamento, que retrata a diversidade da sociedade portuguesa. Queria aqui reafirmar, como cidadão e sobretudo como Presidente da República, a importância que a Constituição dá, mas que a lógica da democracia dá ao Parlamento”, salientou Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues afirmou, por seu lado, que o Parlamento está no “centro da democracia” representativa e é preciso defendê-lo dos populismos da extrema direita.

Nos cumprimentos de Natal em Belém, Ferro Rodrigues fez questão de dizer que aquilo que permite “dar cabo” da imagem do Parlamento ou de determinado deputado está ao serviço dos que querem destruir essa democracia representativa.

“Sabemos também que todos os populismos e tudo aquilo que vem da extrema-direita coloca sempre o Parlamento como alvo central da sua intervenção. Tudo aquilo que permita dar cabo da imagem do Parlamento, do deputado A ou B, é extremamente instrumental para aqueles que querem destruir a democracia representativa, o Estado de direito e o Parlamento.”

Ferro Rodrigues garantiu ao Presidente da República que o Parlamento “está disposto a defender a democracia, sempre, a democracia representativa, o Estado de direito, a divisão de poderes democraticamente estabelecida pela Constituição e sabemos que podemos contar com o Presidente da República nesse esforço”.

Já com microfone desligado, durante a fase dos cumprimentos, o Presidente da República não resistiu às piadas.

Dirigiu-se ao deputado do PAN perguntando se "quer retirar-nos os provérbios". André Silva respondeu, com sorrisos, garantindo que não é verdade.

Já Jorge Lacão, vice-presidente da Assembleia foi apelidado pelo Presidente de "pitonisa da Constituição".