Este é o melhor golo da Liga dos Campeões… até agora

O golo do médio croata Iván Rakitic na vitória do Barcelona diante do Tottenham (4-2) foi eleito o melhor da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, anunciou a UEFA.

Este tento, que já tinha sido eleito o melhor da segunda ronda da prova, foi escolhido pelos adeptos através de uma votação levada a cabo entre quarta-feira e hoje, na página oficial da UEFA.

Rakitic bateu a concorrência do companheiro de equipa Ousmane Dembélé, do argentino Icardi, do Inter de Milão, e do português Cristiano Ronaldo, que marcou o golo da Juventus na derrota caseira perante o Manchester United, para o grupo H.