Criadas zonas de exclusão aérea nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro em dia de protesto dos "coletes amarelos"

A Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN) informa que, por razões de segurança, foram criadas zonas de exclusão aérea nos aeroportos de Lisboa (Humberto Delgado), do Porto (Francisco Sá Carneiro) e de Faro.

As referidas zonas, com três milhas náuticas (cerca de seis quilómetros) de raio, centradas nos respetivos aeroportos, estarão em vigor entre as 6H00 e as 18H00 desta sexta-feira, e não afetarão a sua operação.

De acordo com a revista “Sábado”, há responsáveis pelo movimento "coletes amarelos", que na sexta-feira realizam um protesto, a incentivar o uso de drones no aeroporto de Lisboa para perturbar o tráfego aéreo.