​França não vai retirar soldados da Síria

A França vai manter os seus soldados no norte da Síria. O anúncio foi feito um dia depois de os Estados Unidos anunciarem a retirada.



A decisão do Governo de Paris é justificada com o facto de a ameaça dos terroristas do autoproclamado ainda não ter sido eliminada.

A França está em conversações com os aliados Estados Unidos sobre as condições e calendário da saída das tropas norte-americanas.

As forças francesas estão instaladas no norte da Síria, junto dos grupos curdos e árabes que combatem os radicais islâmicos.

Fonte da Presidência francesa, citada pela agência Reuters, adianta que dirigentes das Forças Democráticas da Síria (SDF, na sigla inglesa), grupo de maioria curda e aliados dos Estados Unidos na região, vão estar em Paris, na sexta-feira, para conversações com o Governo de Paris. A retirada norte-americana vai ser o tema central das reuniões.

“Trump está a cortar as curvas, arriscando um acidente grave. Os Estados Unidos são a espinha dorsal da coligação”, disse a mesma fonte aos jornalistas.

Centenas de cidadãos franceses fazem parte das fileiras do Estado Islâmico na Síria.