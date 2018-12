64% dos britânicos querem segundo referendo ao Brexit, revela nova sondagem

Uma nova sondagem encomendada pela ONG Hope Not Hate e levada a cabo pelo YouGov mostra que 64% dos cidadãos britânicos quer voltar às urnas para se manifestar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

As grandes conclusões do inquérito de opinião, divulgadas esta quinta-feira pelo "Huffington Post", mostram que a confiança nos políticos que alcançarem um bom acordo de Brexit colapsou e que um crescente número de eleitores quer um novo referendo à saída.

Uma maioria dos inquiridos, 69%, diz que não acredita que o atual Governo de Theresa May vai ser capaz de alcançar um acordo aplicável para a retirada do Reino Unido, que já está marcada para 29 de março de 2019, com ou sem esse acordo.

O número de apoiantes de um segundo referendo entre os eleitores do Partido Trabalhista é superior, atingindo quase os 80%.

A sondagem foi levada a cabo junto de 1.660 britânicos, dos quais 58% dizem estar pessimistas quanto ao futuro e 62% que o Brexit está a fomentar os preconceitos e as divisões no Reino Unido.

O mesmo inquérito de opinião mostra que essas divisões são reais: 78% dos inquiridos que votaram a favor do Brexit dizem que qualquer alternativa que não a saída sem acordo será uma traição; o número baixa para 48% considerando o universo total de inquiridos.

Face aos resultados, Nick Lowles, diretor executivo da Hope Not Hate, pediu aos ministros que convoquem um novo referendo apesar dos receios que possam ter de enfurecer a direita eurocética.

"Há agora uma clara maioria contra o Brexit e a inabilidade do Parlamento para tomar uma decisão. As pessoas querem reaver o controlo e ter uma palavra final a dizer [sobre a saída da UE] num segundo referendo."