Al Hilal reuniu-se com Jorge Jesus

A direção do clube saudita Al Hilal reuniu-se esta quinta-feira com o técnico Jorge Jesus para analisar os recentes resultados da equipa.

A formação comandada por Jesus somou um empate e uma derrota nos últimos três jogos. Através das redes sociais, o Al Hilal explica que o encontro serviu para começar a preparar o ataque ao mercado de transferências de inverno e a preparação da nova temporada.

O dono do clube saudita, Mohammad Bin Faisal, esteve presente na reunião.

“Sua Alteza debateu com o treinador os últimos resultados e desempenhos, além de todas as questões relacionadas com a preparação da equipa para o resto da época”, refere o Al Hilal, em comunicado.

De recordar que continua a especular-se sobre o eventual regresso do técnico ao Benfica já em janeiro.