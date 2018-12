Sporting com acordo por Luiz Phellype

O Sporting já tem acordo com o Paços de Ferreira para a contratação de Luiz Phellype. O empresário do avançado garante a Bola Branca que os presidentes dos dois clubes já se entenderam.

“O presidente do Paços já falou com o presidente do Sporting e eles estão a acertar, mas por enquanto o jogador é do Paços. Está a jogar, jogou ontem, vai jogar contra o Viseu, mas há um acerto entre eles”, refere João Aragão.