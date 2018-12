Luís Filipe antevê o Braga: "Benfica é sempre favorito a jogar em casa"

O Benfica recebe o Sporting de Braga numa partida importante na luta pelo título da campeão nacional. As duas equipas estão separadas por um ponto, com os minhotos em vantagem. A formação de Abel Ferreira ocupa o 3.º lugar da classificação a 3 pontos do líder FC Porto e a 1 do Sporting, os comandados por Rui Vitória estão no 4.º posto.

Em entrevista a Bola Branca Luís Filipe, lateral que jogou nos dois emblemas, diz que "o Benfica é sempre favorito a jogar em casa", apesar de reconhecer que as exibições dos encarnados "não têm sido brilhantes" como foi a de Montalegre no encontro da Taça de Portugal, mas sublinhando que com o Braga "poderá não ser assim" porque se trata de um jogo da características diferentes.

Na opinião do antigo defesa, o momento em que Rui Vitória esteve com um pé fora do Benfica "poderá ter influenciado os jogadores e o próprio treinador", acrescentando que "direta ou indiretamente" os resultados e as exibições estão ligadas a esse facto.

Sobre o Sporting de Braga, Luís Filipe avisa que mesmo com uma derrota, "não se deve retirar" a equipa de Abel Ferreira da luta pelo título, um sonho dos minhotos "que mais cedo ou tarde" acabará por se realizar.

O Benfica-Braga está agendado para as 17h30 de domingo e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.