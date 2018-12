FC Porto treina sem três lesionados nem Bazoer

O FC Porto deu continuidade, esta quinta-feira, à preparação para o jogo com o Rio Ave, da 14.ª jornada do campeonato.

Sérgio Coceição não pôde contar com os lesionados Otávio, que pára entre seis e oito semanas, Danilo e Aboubakar. Os três jogadores fizeram tratamento. Bazoer continua afastado dos trabalhos do plantel principal e treinou com a equipa B.

O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, às 10h30, no Olival, à porta fechada. Os campeões nacionais regressam à ação no domingo, às 15h00, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Rio Ave tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.