José Gomes estará de saída do Rio Ave rumo ao Reading

José Gomes vai deixar o Rio Ave, para se tornar no novo treinador do Reading, da segunda divisão inglesa, segundo avança o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, os responsáveis do clube vila-condense estão a ultimar o acordo de saída do treinador com o Reading. A saída deverá ser oficializada esta quinta-feira. A goleada sofrida diante do Sporting, por 5-2, para os oitavos-de-final da Taça de Portugal terá sido o último jogo de José Gomes pelo Rio Ave. Contactado pela Renascença, o Reading não confirma nem desmente a informação.

Após o jogo com o Belenenses, para o campeonato, no domingo, José Gomes admitiu ter recebido convite do Reading, que também já contactara o treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro.

"É verdade que o Reading falou comigo. O contacto que tiveram comigo não ficou mais longo por isto que vos vou dizer. Estive fora do país vários anos. Quem confiou nos meus serviços foi o Rio Ave. Portanto, o que eu lhes disse foi: ‘sou funcionário do Rio Ave. Não está aqui em causa uma questão financeira. É uma questão do Rio Ave. Eu jamais virarei as costas a quem confiou em mim. Estamos a fazer um trabalho extraordinário. Sinto-me parte desta família. Jamais viraria as costas ao Rio Ave", afirmou então.



José Gomes passou, na altura, a bola aos dirigentes, mas não escondeu o sonho de treinar em Inglaterra.

“Quase todos os treinadores ambicionam fazer parte desse mundo, mas jamais viraria as costas ao Rio Ave. Se isso se viesse a confirmar, seria uma decisão muito difícil da minha parte. Neste momento não chegou à minha parte e pode até nem chegar. A decisão é dos clubes”, referiu.

Primeiro e último ano em Vila do Conde?



José Gomes assinou pelo Rio Ave no verão, sucedendo a Miguel Cardoso, que rumara aos franceses do Nantes. O legado era pesado: quinto lugar no campeonato e apuramento para a Liga Europa.

A aventura não começou bem, no entanto, os resultados começaram a aparecer ao fim de pouco tempo e, atualmente, o Rio Ave está na sexta posição, a três pontos do quinto lugar.

O Reading, em que milita o português Tiago Ilori, anunciou o despedimento de Paul Clement a 6 de dezembro, devido aos maus resultados. Desde então, tem estado à procura de novo treinador.

Clement, que durou dez meses no cargo, deixou o clube do sul de Inglaterra no 21.º lugar do Championship, diretamente acima da linha de água. Cerca de duas semanas depois, ainda não deixou essa posição.