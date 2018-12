Braga desconfia do mau momento do Benfica

O presidente da Assembleia Geral (AG) da SAD do Sporting de Braga, António Marques, acredita na vitória da equipa minhota no jogo com o Benfica, mas desvaloriza o “mau momento” dos encarnados.

Em declarações a Bola Branca, o dirigente arsenalista não liga às más exibições do Benfica, pois a equipa de Rui Vitória tem conseguido ganhar os jogos: “O que é dito é que está num mau momento, mas a verdade é que o Benfica tem ganho os jogos. Este é um jogo importante e a situação do Benfica não significa nada, porque o Benfica vai estar a disputar o primeiro lugar, ou a aproximação ao primeiro lugar com o Braga, e, portanto, vai fazer tudo por tudo para ganhar o jogo."

António Marques sublinha que o mais importante é o triunfo do Braga frente ao clube da Luz. O dirigente realça que o Braga vai encontrar um clube “que já foi muito grande a nível europeu e mundial”.

“O Braga tem de ir lá para disputar o jogo com uma grande equipa, com um grande clube, com um dos grandes que já foi muito grande a nível europeu e mundial. A verdade é que têm ganho os jogos e, portanto, é com isso que temos de contar. É com esse Benfica grande que temos de contar”, declara o presidente da AG da SAD do clube minhoto.

Candidatura do Braga testada

Quanto ao resultado, António Marques refere que o Braga quer ir à Luz fazer um “grande jogo” e mostrar que também está na luta pelo título.

“O Braga está na luta, tem boa equipa, tem tido boas prestações em jogos importantes. É uma equipa equilibrada muito bem conduzida pela sua equipa técnica e pelo seu treinador, portanto está na luta. Temos de contar com o Braga para, no último dia do campeonato, se fazerem as contas e ver quem é que sai em primeiro lugar”, sublinha.

Os duelo grande da 14.ª jornada do campeonato está marcado para domingo, às 17h30, no Estádio da Luz. O Benfica-Braga tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.