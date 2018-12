Tudo o que precisa de saber sobre os protestos que prometem “parar Portugal”

A PSP informou esta quinta-feira que 25 ações de protesto dos “coletes amarelos portugueses” foram autorizadas para amanhã em várias partes do país.

Os protestos inspirados no movimento francês "Gilets Jaunes" foram convocados com o objetivo de “Parar Portugal” nas principais cidades de Portugal, incluindo nas regiões autónomas.

Em Lisboa, os manifestantes pretendem protestar na Ponte 25 de Abril, através de uma marcha lenta. Há ainda uma manifestação prevista para o Marquês de Pombal, que se deslocará para a Assembleia da República, bem como uma concentração no Palácio de Belém, e uma ação de protesto prevista para a A8, entre Torres Vedras e Lisboa.

No Porto, as maiores dificuldades podem fazer-se sentir ao nível do trânsito, havendo protestos previstos para o Nó de Francos e a Avenida AEP.

Braga tem uma ação planeada para o Nó de Ínfias e Coimbra para a Rotunda Casa do Sal.

No Algarve, há uma concentração prevista para a Praça 1.º de Maio, em Portimão e outra para a Rotunda Fórum Algarve.

No distrito de Leiria está programada uma manifestação para as Caldas da Rainha e outra para a cidade de Leiria, junto ao Estádio Magalhães Pessoa.

Os restantes protestos previstos, segundo a PSP, são junto ao Pingo Doce do Aveiro Hiper, em Aveiro; em Mirandela, Bragança; na A23, em Castelo Branco; na Praça Giraldo e no Rossio São Brás, em Évora; na Rotunda Ti Joaquina, na Guarda; na Rotunda do Continente, em Santarém; na Rotunda dos Golfinhos, em Setúbal; na Praça da República, em Viana do Castelo e junto à Câmara Municipal de Viseu e no Rossio, em Viseu. Na Madeira a manifestação foi convocada para a Rotunda do Infante e nos Açores terá lugar em Ponta Delgada.

No comunicado hoje enviado às redações, a PSP apela aos manifestantes que respeitem tanto a legislação em vigor como as ordens que a polícia venha a dar. Aconselha-se ainda a “terem em consideração os normativos em vigor que proíbem bloqueios de vias rodoviárias, perturbando o direito de circulação de todos os cidadãos” e aos organizadores dos protestos para que mantenham contacto permanente com a PSP.

Os restantes cidadãos são convidados a privilegiar a utilização de transportes públicos ou, caso não seja possível, a verificar o itinerário antes de darem início às suas viagens, bem como a evitarem os locais sinalizados.

“A PSP, no âmbito das suas atribuições e competências legais, desenvolverá todas as ações necessárias para garantir a segurança, ordem e tranquilidade públicas, bem com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nomeadamente estabelecendo um equilíbrio entre o exercício do direito de manifestação e o direito à livre circulação, em especial à circulação rodoviária”, lê-se ainda.