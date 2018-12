PJ detém duas pessoas por tráfico de recém-nascidos no Porto

A Polícia Judiciária deteve duas pessoas - uma mulher de nacionalidade estrangeira e um homem português - suspeitas de tráfico de seres humanos, nomeadamente de quatro recém-nascidos.

"Os crimes indiciados decorreram no período compreendido entre julho de 2011 a 2017 e consistiram na entrega de quatro recém-nascidos, mediante pagamentos pecuniários e outras contrapartidas, a cidadãos residentes no espaço europeu", lê-se no comunicado enviado pela Judiciária às redações.



De acordo com a mesma nota, os dois detidos têm 41 e 45 anos e residem nas áreas do Porto e Vila do Conde.