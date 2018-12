Casal suspeito de vender bebés por 20 mil euros cada

A Polícia Judiciária deteve duas pessoas - uma mulher de nacionalidade estrangeira e um homem português - suspeitas de tráfico de seres humanos, nomeadamente de quatro recém-nascidos.

Os bebés eram vendidos por cerca de 20 mil euros cada e, segundo o diretor da PJ do Porto, "a polícia está convencida de que as crianças eram geradas já com o objetivo de posteriormente serem vendidas".

Num comunicado enviado às redações ao início da tarde, a PJ apontava que "os crimes indiciados decorreram no período compreendido entre julho de 2011 a 2017 e consistiram na entrega de quatro recém-nascidos, mediante pagamentos pecuniários e outras contrapartidas, a cidadãos residentes no espaço europeu".



Na mesma nota era avançado que os dois detidos têm 41 e 45 anos e residem nas áreas do Porto e Vila do Conde.

Em declarações à imprensa já durante a tarde, o diretor da PJ do Porto disse que ainda está "por apurar completamente como é que a mãe das crianças entrava em contacto com os compradores".

Noberto Martins acrescenta que as autoridades sabem onde está cada uma das crianças e que se encontram fora de Portugal, mas em países da União Europeia.

Diz ainda que a investigação começou depois de uma denúncia anónima, em dezembro de 2017, "que relatava que uma senhora, que de resto tem mais filhos com ela, tinha gravidezes que eram conhecidas dos vizinhos mas causava alguma admiração que os bebés nunca eram vistos."

Segundo Norberto Martins, a moldura penal para este tipo de crime é "extremamente curta", de "até cinco anos" de prisão.

