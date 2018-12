O 5-0 do FC Porto ao Benfica é o "jogo inesquecível" de Hulk

Hulk considera que o jogo mais memorável da sua carreira foi o 5-0 aplicado pelo FC Porto ao Benfica, no Dragão, em 2010/11.

Em entrevista ao canal brasileiro Esporte Interativo, o avançado brasileiro foi desafiado a escolher o "jogo inesquecível" da sua carreira. A escolha foi azul e branca: "Tive alguns jogos inesquecíveis, mas, pela história toda, o que retive na minha cabeça foi o FC Porto-Benfica de 2010, 5-0 para o FC Porto. Eu marquei dois golos e fiz uma assistência."

Hulk saiu do FC Porto seis anos, quando deixou 40 milhões de euros nos cofres do Dragão para rumar ao Zenit. Ainda assim, o jogador de 32 anos do Shanghai SIPG continua a dizer que o Porto é a sua "segunda casa".

"Quando o FC Porto comemorou 120 anos e inaugurou o Museu, escolheram o melhor onze do clube e eu fui o mais votado de todos. Tem lá uma estátua minha", contou, recordando também alguns "momentos surreais": "Houve alguns momentos surreais, por exemplo, eu estar a jantar com a família e não me deixarem pagar a conta."