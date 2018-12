Jorge Jesus regressará ao Benfica. Caso falhe, Vieira "terá de pagar"

António Figueiredo tem a certeza de que Jorge Jesus vai regressar ao Benfica. O antigo vice-presidente encarnado deixa, no entanto, um recado de aviso a Luís Filipe Vieira, presidente do clube, sobre o tema.

Em entrevista a Bola Branca, António Figueiredo reconhece que, "infelizmente", está convicto de que Jorge Jesus "vem aí".

"Vamos ver se consegue ter êxito. Se conseguir ter novamente êxito, fico muito satisfeito com isso, porque o que eu quero é que o Benfica ganhe. Agora, se o Jesus tiver uma passagem idêntica à que teve agora no Sporting, durante quatro anos e com 100 jogadores, o próprio presidente vai ter de pagar por essa decisão", frisa o antigo dirigente encarnado.

Jorge Jesus saiu do Benfica em 2015, após a conquista do bicampeonato, e assinou pelo Sporting. Em Alvalade, conquistou uma Taça de Liga e uma Supertaça, mas falhou o objetivo do campeonato. Jesus deixou Alvalade no verão e, atualmente, treina o Al Hilal, da Arábia Saudita.