FC Porto

Amaral quer ver Hernâni a fazer de Otávio

20 dez, 2018 - 12:45 • Rui Viegas

Antigo guarda-redes do FC Porto olha para as baixas de Otávio e de Danilo, na equipa azul e branca. As soluções de Amaral para a lesão do médio defensivo são Herrera e Sérgio Oliveira.