Inocente que passou 17 anos na prisão recebe indemnização milionária

Richard Anthony Jones esteve 17 anos preso por um crime que foi cometido por outra pessoa e agora vai receber 1,1 milhões de dólares (cerca de 959 mil euros) de indemnização.

O anúncio foi feito na terça-feira pelo procurador-geral do estado de Kansas (EUA). Derek Schimdt explica que Jones vai receber os benefícios aos quais tem direito por lei por ter sido condenado “por engano”.

O norte-americano foi libertado em 2017. Em agosto deste ano, processou o Estado, exigindo uma indemnização e pedindo que fosse declarada a sua inocência.

Este é o primeiro processo movido sob o estatuto de “condenação equivocada”, decretado pela legislatura no início deste ano, avançou o procurador Dereck Schmidt.

Além da indemnização, o tribunal deu a Richard Jones um certificado de inocência, eliminou o registo da sua condenação e prisão e ordenou a destruição de qualquer amostra biológica associada ao seu caso.

Mas, afinal, o que aconteceu?

No dia 31 de maio de 1999, um homem tentou roubar a mala de uma mulher no parque de estacionamento de uma cadeia de supermercados, em Roeland Park, Kansas.

A mulher reagiu e conseguiu segurar a mala, mas o homem conseguiu roubar-lhe o telemóvel. Como a mulher caiu e arranhou os joelhos, o roubo do telefone foi classificado como um crime agravado.

Testemunhas identificaram o criminoso como um “homem africano ou hispânico, com pele clara”, chamado Rick [Ricky Lee Amos], que tinha cabelo comprido, preso em tranças.

A descrição do suspeito coincidia com Richard Jones, que as testemunhas identificaram como o autor do crime.

No entanto, o homem tinha um alibi sólido: estava numa festa de anos a essa hora, onde foi visto por várias pessoas. No local do crime nunca foi encontrada qualquer prova da sua presença, como uma impressão digital ou vestígios de ADN.

Ainda assim, foi considerado culpado pelo crime de roubo agravado – que fora cometido, na verdade, por um homem muito parecido com ele. A condenação foi baseada apenas nos depoimentos das testemunhas.

Os advogados de Jones dizem também que as fotografias mostradas às testemunhas na altura do julgamento eram tendenciosas, pois a única pessoa que correspondia às características do assaltante descrito era Jones. Todos os outros suspeitos mostrados às testemunhas eram muito diferentes.

Jones sempre disse estar inocente. Na prisão descobriu que havia outro recluso com quem era muito parecido e que também se chamava “Rick”.

Além disso, o autor do crime, Ricky Lee Amos, vivia perto do local onde ocorreu o assalto, enquanto Jones vivia na fronteira do estado de Kansas com o Missouri.

Jones nunca conheceu pessoalmente o seu “sósia”, mas passou esta informação ao grupo Innocence Project e ao Paul E. Wilson Defender Project, associações sem fins lucrativos que apoiam vítimas de maus julgamentos na justiça.

"Nós ficámos surpreendidos pelas semelhanças entre os dois", conta a advogada Alice Craig, do Paul E. Wilson Defender Project. Dois anos depois, o caso foi reavaliado pelo tribunal.