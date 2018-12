Barcelona faz oferta "express" por central do Chelsea

O Barcelona tenta a contratação de Andreas Christensen, do Chelsea. Segundo o jornal catalão "Sport", o clube espanhol propõe pagar três milhões de euros pelo empréstimo do central dinamarquês, até ao final da época, e ficar com opção de compra de 40 milhões de euros.

Embora avise que será complicado o Chelsea aceitar, a publicação revela que o Barcelona tem a ajuda de Christensen, que poderá tentar forçar a sua saída. O defesa de 22 anos está insatisfeito com a escassez de minutos no Chelsea - tem apenas um jogo na Premier League - e sonha jogar no Barça, que está à procura de um central para colmatar as ausências prolongadas de Umtiti e Vermaelen, por lesão. Só Piqué e Lenglet estão disponíveis para o centro da defesa "culé".

Tendo em conta a dificuldade da operação, o Barcelona também considera garantir o empréstimo de Jeison Murillo, do Valência, e de Daniele Rugani, central de 24 anos da Juventus que ainda só jogou cinco vezes, esta época. O interesse do Barcelona em Murillo, internacional colombiano de 26 anos, foi noticiado pela rádio "RAC1" e não contemplaria, necessariamente, opção de compra.

O que o "Sport" garante é que um dos três nomes falados - Christensen, Murillo e Rugani - rumará, com certeza, ao Camp Nou em janeiro.