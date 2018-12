Continua a temporada titubeante dos Warriors

Os Golden State Warriors perderam, na madrugada desta quinta-feira, no reduto dos Utah Jazz, por 108-103. Foi a 11.ª derrota dos campeões da NBA, esta época.

Stephen Curry, com 32 pontos, e Kevin Durant, com 30, foram os melhores marcadores da partida, mas estiveram muito sozinhos. Pelo contrário, os Jazz tiveram seis jogadores a pontuar na casa das dezenas ou mais. Destacaram-se Joe Ingles (20 pontos), Jae Crowder (18 pontos e 11 ressaltos) e Rudy Gobert (17 pontos e 15 assistências). Ricky Rubio voltou à sua versão dos Wolves, com apenas três pontos, mas 10 assistências.

Nota, ainda, para a sétima vitória consecutiva dos Brooklyn Nets, a série mais longa do "franchise" desde 2013. A equipa nova-iorquina venceu no reduto dos Chicago Bulls, por 96-93.

Os 27 pontos de Spencer Dinwiddie e o duplo-duplo de Jarrett Allen, com 16 pontos e 12 ressaltos, dos Nets, abafaram os 24 pontos de Kris Dunn e o duplo-duplo de Bobby Portis, com 16 pontos e 11 ressaltos.

Todos os resultados



Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers, 110-99

Orlando Magic-San Antonio Spurs, 90-129

Philadelphia 76ers-New York Knicks, 131-109



Boston Celtics-Phoenix Suns, 103-111

Toronto Raptors-Indiana Pacers, 99-96



Chicago Bulls-Brooklyn Nets, 93-96

Houston Rockets-Washington Wizards, 136-118

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans, 123-115



Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons, 123-129

Utah Jazz-Golden State Warriors, 108-103



Portland Trail Blazers-Memphis Grizzles, 99-92



Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder, 113-132