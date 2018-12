Rockets confirmam reabilitação com recorde de triplos

Os Houston Rockets bateram o recorde de triplos num jogo da NBA, na madrugada desta quinta-feira, na vitória sobre os Washington Wizards, por 136-18. Foi, também, a quinta vitória consecutiva da equipa texana.

Michael Carter-Williams bateu, a 31 segundos do fim, o recorde anterior dos Golden State Warriors, fixado em 25 lançamentos convertidos desde a linha de três pontos. O base de 27 anos ficou na história ao apontar o 26.º triplo dos Rockets, novo máximo na NBA.

Com 36 pontos e nove ressaltos, James Harden brilhou alto, mas não esteve sozinho. PJ Tucker (11 pontos e 11 ressaltos) e Clint Capela (20 pontos e 12 ressaltos) assinaram duplos-duplos e Chris Paul esteve quase lá: amealhou 21 pontos e oito assistências. Eric Gordon contribuiu com 16 pontos, Gerald Green com 12.

Do lado dos Wizards, os 28 pontos de Bradley Beal e o duplo-duplo de John Wall (18 pontos e 12 assistências) não chegaram para fazer frente ao poderio de uns Rockets que somaram a quinta vitória consecutiva e estão a dar uma forte bolada na crise da primeira fase da época.

Todos os resultados



Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers, 110-99

Orlando Magic-San Antonio Spurs, 90-129

Philadelphia 76ers-New York Knicks, 131-109



Boston Celtics-Phoenix Suns, 103-111

Toronto Raptors-Indiana Pacers, 99-96



Chicago Bulls-Brooklyn Nets, 93-96

Houston Rockets-Washington Wizards, 136-118

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans, 123-115



Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons, 123-129

Utah Jazz-Golden State Warriors, 108-103



Portland Trail Blazers-Memphis Grizzles, 99-92



Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder, 113-132