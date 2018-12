GNR e PSP usam Facebook para deixar conselhos em época festiva

As forças de segurança estão a recorrer às redes sociais para deixar alertas aos portugueses, a poucos dias do Natal.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tem publicado, nas últimas semanas, vários conselhos, especialmente dirigidos aos condutores. Desde o acondicionamento correto da bagagem no carro, à utilização do cinto de segurança ou das cadeiras para as crianças mais pequenas, sem esquecer de circular pela direita e verificar as condições de segurança sempre que quiser ultrapassar outro veículo,

Com algum humor, a GNR alerta ainda para os perigos da condução sob o efeito de álcool.

Aos comerciantes, a GNR pede que evitem transportar consigo grandes quantias de dinheiro e objetos de valor no fecho da loja e que não tenham uma rotina para a realização de depósitos bancários. Alerta ainda para que mantenham sempre as entradas e saídas dos estabelecimentos bem iluminadas e, antes de fecharem, verificarem se as portas e janelas estão bem fechadas. Em caso de assalto, o conselho da GNR é para que os lojistas não ofereçam resistência e tenham, em local acessível, o contacto do posto da GNR local, para avisar as autoridades assim que possível.

Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) tem recorrido ao Facebook para deixar conselhos natalícios, nomeadamente no que respeita às burlas online. “Desconfie de negócios demasiado vantajosos, opte por sites credíveis com direito a defesa do consumidor e métodos de pagamento que protejam o comprador”, escreve a PSP.