Empresa portuguesa cria tecnologia 3D para ajudar cirurgiões

Mais um caso de sucesso e criatividade “Made in Portugal”. A PeekMed, uma empresa portuguesa da área da saúde criada em 2015, desenvolveu um software que ajuda médicos a planear cirurgias ortopédicas de maneira a reduzir os riscos de complicações durante as operações cirúrgicas.

O programa, que usa tecnologia 3D para ajudar os cirurgiões, está a ser usado em hospitais em mais de 35 países e prepara-se para um passo de gigante. Vai começar a ser usado em hospitais dos Estados Unidos. Um processo que normalmente demora muito tempo, mas, neste caso, foi bastante rápido, devido à qualidade do projeto e às funcionalidades que o software oferece.

A ideia para este programa surgiu na Universidade do Minho, como explicou à Renascença o presidente da PeekMed.

“Fiz o mestrado integrado em Engenharia Biomédica na Universidade do Minho e ainda estava à procura de um tema para a minha dissertação. Na altura, falava com alguns professores no departamento percebi que um conjunto de médicos tinham solicitado isso ao departamento de informática da UM. Achei o projeto interessante e decidi avançar. O objetivo era desenvolver uma tecnologia que permitisse aos médicos fazer todo o processo de planeamento de cirurgias de ortopedia a três dimensões”, lembrou João Pedro Ribeiro.

O programa consiste em detetar o que cada paciente precisa consoante a lesão que tem, ajudando os médicos da forma mais simples possível.

João Pedro destaca ainda inteligência do PeekMed para identificar com exatidão aquilo que o paciente precisa.

“O sistema permite fazer o planeamento com raio-X, TAC ou ressonância. Quando é utilizado TAC ou Ressonância o planeamento é feito em 3D: essa é uma das funcionalidades. A outra é a possibilidade que damos ao médico de validar as dimensões e o correto posicionamento dos implantes que depois vai utilizar. Portanto, se houver uma substituição de uma articulação, de uma prótese do joelho ou da anca, o sistema permite perceber qual é o implante, qual é o tamanho e onde é que ele deve ser colocado para corrigir o problema do paciente.”

A empresa propõe-se criar soluções tecnológicas para ajudar os profissionais de saúde.