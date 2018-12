Exército chamado a resolver problema com drones que pararam aeroporto de Gatwick

O Exército britânico foi chamado a intervir no aeroporto de Gatwick, nos arredores de Londres, em apoio à polícia para resolver o problema com os drones que, esta quinta-feira, afetaram os voos de mais de 110 mil passageiros.

O ministro britânico da Defesa, Gavin Williamson, confirmou que o pedido foi recebido e que as tropas já estão a ser mobilizadas para o aeroporto.

"Posso confirmar que a polícia de Sussex pediu apoio por causa do incidente com drones em Gatwick e que vamos fornecer esse apoio. Não posso avançar pormenores sobre o que vamos fazer, mas posso dizer que as forças armadas têm uma série de capacidades únicas que serão postas em prática para resolver esta situação."

Os voos no aeroporto de Gatwick, em Londres, estão suspensos desde a noite de quarta-feira por questões de segurança, devido à presença de dois drones a sobrevoar o aeroporto, o que deixou milhares de pessoas retidas, a poucos dias do Natal.

A polícia acredita que as ações foram deliberadas, mas diz que “não há indícios de que estejam relacionadas com terrorismo”. Mais de 20 unidades estão à procura dos operadores dos drones, numa altura em que ainda não se sabe quando é que o aeroporto retomará a sua atividade normal.



As descolagens e aterragens foram suspensas por motivos de segurança e vários voos foram desviados para outros aeroportos do Reino Unido e até mesmo para Paris e Amesterdão. Nenhuma partida está a ser efetuada.

A imprensa britânica aponta que mais de 110 mil passageiros já foram afetados, incluindo passageiros de cinco voos com partida prevista de aeroportos portugueses.

Gatwick é um dos aeroportos mais movimentados do mundo. A administração pede desculpa pelo incómodo, salientando que a segurança dos passageiros é “a principal prioridade”, mas não avança quando é que as ligações vão ser restabelecidas. O aeroporto admite que os efeitos desta falha de segurança podem durar mais de 24 horas.



No Reino Unido, o número de “quase acidentes” entre drones e aeronaves mais do que triplicou entre 2015 e 2017. Só no ano passado registaram-se 92 incidentes, de acordo com o UK Airprox Board.

[notícia actualizada às 16h30]