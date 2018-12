Drones suspendem voos em aeroporto de Londres

Os voos no aeroporto de Gatwick, em Londres, estão suspensos desde a noite de quarta-feira por questões de segurança, devido à presença de dois drones a sobrevoar o aeroporto, deixando milhares de pessoas retidas, a poucos dias do Natal.

As descolagens e aterragens foram suspensas por motivos de segurança e vários voos foram desviados para outros aeroportos do Reino Unido e até mesmo para Paris e Amesterdão. Nenhuma partida está a ser efetuada.

Gatwick é um dos aeroportos mais movimentados do mundo. A administração do aeroporto pede desculpa pelo incómodo, salientando que a segurança dos passageiros é “a principal prioridade”, mas não avança quando é que as ligações vão ser restabelecidas.



No Reino Unido, o número de “quase acidentes” entre trones e aeronaves mais do que triplicou entre 2015 e 2017. Só no ano passado registaram-se 92 incidentes, de acordo com o UK Airprox Board.