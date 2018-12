Suspeito de assassinar turistas em Marrocos pertence a grupo extremista

O suspeito de assassinar duas turistas estrangeiras em Marrocos pertence um grupo extremista, revelou esta quarta-feira o Ministério Público.



O homem foi detido em Marraquexe, um dos principais destinos turísticos do país. As autoridades não revelaram o nome do grupo radical.

A polícia está à procura de três outros suspeitos de envolvimento no ataque.

A investigação também está a tentar apurar a veracidade de um vídeo publicado nas redes sociais que, alegadamente, mostra uma das turistas a ser degolada.

As vítimas do ataque foram identificadas como sendo a dinamarquesa Louisa Vesterager Jespersen, de 24 anos, e a norueguesa Maren Ueland, de 28.

Foram encontradas mortas na segunda-feira, numa zona isolada, perto da aldeia de Imlil, nas montanhas do Atlas.