Costa vira à esquerda na Saúde e precariedade

António Costa separa as águas entre o sector privado e público na Saúde. O primeiro-ministro diz que a primazia neste setor é do Estado.



Falando no jantar de Natal do grupo parlamentar do PS, o secretário-geral socialista disse que a nova Lei de Bases da Saúde, que já foi entregue na Assembleia da República, é uma prioridade deste Governo.

António Costa a manifesta todo o apoio à ministra da Saúde, Marta Temido, naquilo que a nova lei separa entre público e privado, tal como de resto a esquerda parlamentar exige.

“Não temos nada contra a medicina privada, pelo contrário, é bom que exista medicina privada, mas há uma coisa que nós sabemos: não queremos que a Saúde seja, indistintamente, assegurada por uns ou por outros. É a responsabilidade do Estado assegurar por si e através dos seus instrumentos a Saúde para todos, sem prejuízo de cada um ter a liberdade de escolher ou de o Estado poder contratar com terceiros sempre que não tenha condições de satisfazer os cuidados de saúde necessários.”

O primeiro-ministro vai mais longe e coloca o nome nos privados que não quer ver beneficiados em desfavor do setor público.

“Os ganhos em Saúde que vão poder resultar do esforço em investigação e da inovação terapêutica, e que é preciso enquadrar do ponto de vista ético, mas que é preciso também assegurar forma de partilhar com justiça social esses ganhos que não podem ser ganhos só para os beneficiários da Fundação Champalimaud, mas têm que ser para os beneficiários de todo o Serviço Nacional de Saúde”, declarou.

A aprovação de uma nova Lei de Bases da Saúde é uma das prioridades do PS para a próxima sessão legislativa, porque a que existe não serve, sublinhou.

“A Lei de Bases que existia é uma Lei de Bases em que se procurou criar as portas e os alçapões pelos quais tantas vezes a direita quis desvirtuar o Serviço Nacional de Saúde”, acusou o primeiro-ministro.

Aos deputados do PS, António Costa pediu urgência e empenho nesta fase final da legislatura para acelerar e aprovar as propostas da habitação e do combate à precariedade.

“É uma lei que encurta o período dos contratos a prazo, que delimita as possibilidades de renovação infinita dos contratos a prazo, é uma lei onde os estágios passam a contar para o período experimental do contrato definitivo, que pune as empresas que usam e abusam da precariedade. Esta é uma boa lei porque combate a precariedade, merece e urge ser aprovada”, defendeu.