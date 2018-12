José Manuel Viage. “Era justo, no mínimo, forçar o prolongamento"

O treinador do Montalegre elogiou os seus jogadores, depois da derrota 1-0 contra o Benfica, e disse acreditar que mereciam ter ido para prolongamento.

José Manuel Viage disse sentir-se “bastante feliz e orgulhoso pelos meus jogadores. Tínhamos dito que íamos jogar olhos nos olhos com o Benfica. Defrontámos uma das melhores equipas de Portugal e os meus jogadores fizeram um jogo estrondoso e era justo, no mínimo, forçar o prolongamento”.

“Não conseguimos, mas fica o jogo muito competente que os meus jogadores conseguiram realizar. Houve muitos momentos em que fomos superiores ao Benfica", referiu.

O técnico, que não esteve no banco por estar castigado, deixou críticas à decisão que o colocou na bancada. “Em Portugal costuma-se ser muito forte com os fracos e demasiado fraco com os fortes. Sérgio Conceição e Abel Ferreira, dois treinadores muito competentes, já foram expulsos e nunca deixaram de estar no banco. Se José Manuel Viage se chamasse Jorge Jesus, Rui Vitória ou José Mourinho, não tinha de estar 80 dias [suspenso]”.

“Hoje não tiveram a sensibilidade de perceber que era um Montalegre-Benfica. Agora posso ter muitos Benficas, mas nunca será igual. Tiraram-me deste jogo mas não tiraram uma exibição estrondosa dos meus jogadores", acrescentou.

O Montalegre perdeu 1-0 diante do Benfica e foi eliminado da Taça de Portugal.