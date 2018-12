FC Porto mete a quarta e sobe ao "top-5" do basquetebol

O FC Porto somou, esta quarta-feira, a quarta vitória consecutiva no campeonato de basquetebol, ao derrotar o Galitos Barreiro, por 97-88.

Os dragões conseguiram uma vantagem de 13 pontos no primeiro período, mas perdeu margem de sete no segundo. No regresso do intervalo, voltou a ampliar a vantagem, pelo que nem os dois pontos perdidos no derradeiro quarto "beliscaram" a vitória final.

O FC Porto subiu ao quinto lugar, com 16 pontos, os mesmos do Lusitânia, quarto classificado, e da Ovarense, que ocupa o último lugar do pódio. O Benfica lidera, com 20 pontos, seguido da Oliveirense, com 19.