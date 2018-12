Bayern reduz desvantagem para a liderança da Bundesliga

O Bayern Munique recebeu e bateu o Leipzig, por 1-0, esta quarta-feira, e reduziu a desvantagem para o Borussia Dortmund, líder da Bundesliga, para seis pontos.

Num jogo em que Bruma foi titular pelos visitantes, o único golo da partida foi marcado po Franck Ribéry, aos 83 minutos. Renato Sanches entrou no Bayern aos 61 minutos e ainda foi a tempo de ser expulso.

Com este resultado, o Bayern colocou-se a seis pontos do Dortmund, que tem 39 pontos. Ainda se encontra no terceiro lugar, mas igualou os 33 pontos do Borussia Monchengladbach, segundo classificado.

Todos os resultados



Schalke 04 1-2 Bayer Leverkusen

Mainz 2-2 Eintracht Frankfurt

Bayern Munique 1-0 Leipzig



Friburgo 1-1 Hannover

Werder Bremen 1-1 Hoffenheim