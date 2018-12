Suspensa decisão judicial que poderia libertar Lula da Silva

O presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil suspendeu uma decisão de um juiz que poderia levar à libertação do antigo Presidente Lula da Silva.

Dias Toffoli aceitou um pedido para Procuradoria-Geral da República, que tinha recorrido da decisão provisória do juiz Marco Aurélio, conhecida esta quarta-feira.

Em causa estava a libertação de presos que estão detidos por condenações em segunda instância da justiça brasileira, ou seja, cujos processos ainda sejam passíveis de recurso.

A decisão do juiz Marco Aurélio terá agora de ser apreciada pelo plenário de 11 juízes do Supremo Tribunal Federal.

Se for confirmada, poderá beneficiar milhares de presos que estão a cumprir pena apesar de terem apresentado recurso.

Lula da Silva está preso a cumprir pena desde o início de abril, em Curitiba, enquanto aguarda pelas decisões dos recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal.



O antigo Presidente brasileiro foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por crimes corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.