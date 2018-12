Inaugurado centro de acolhimento para refugiados em S. João da Talha

O terceiro centro de acolhimento do Conselho Português para os Refugiados (CPR) foi inaugurado esta quarta-feira. Fica em São João da Talha, no concelho Loures, e vai receber os primeiros refugiados em meados de janeiro.

Teresa Tito de Morais, do Conselho Português para os Refugiados, explicou o centro de São João da Talha “será vocacionado para a reinstalação” temporária de pessoas, que depois irão viver para outros pontos de Portugal.

“O Governo assumiu uma quota de 1010 reinstalados e o CPR quer cumprir a sua missão de poder acolhê-los numa fase transitória aqui, antes de se deslocarem para outros pontos do país”.

Os primeiros refugiados devem chegar em meados de janeiro e o centro poderá receber até 77 pessoas.

A inauguração contou com a presença do primeiro-ministro. António Costa lembrou que em matéria de refugiados tem havido consenso político e Portugal tem dito e feito o que defende na Europa.

Portugal tem nesta altura mais de 1100 pedidos de asilo, um número que continua a aumentar em cada ano que passa.

Hakman, refugiado do Irão, está em Portugal com a família, tem duas filhas e ainda está desempregado. Diz que gosta das pessoas, do clima e da importância que se dá à família.

“As pessoas são muitas boas, o clima também. Acho que a cultura e as pessoas de Portugal são muito parecidas com os iranianos. Por exemplo, na forma como gostam da família”, afirma o refugiado iraniano à procura de um futuro melhor.